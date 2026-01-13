2005年に開催された「愛・地球博」。閉幕後、一部のモニュメントや展示品は会場を離れ、各地へと移設されました。あの印象的な展示はいまどこにあるのか。街の声を手がかりに“愛知万博のその後”を取材します。 ■スペイン館のブロック壁はどこへ 2025年に開催され、盛況のうちに幕を閉じた「大阪・関西万博」。その20年前、愛知県で開かれた「愛・地球博」は、125の国と地域が参加し、2000万人以上が来場するなど、