「ギャルの聖地」としてトレンドをけん引した心斎橋オーパが、３１年の歴史に幕を閉じました。１月１２日、惜しまれつつ閉店した大阪・ミナミの商業施設「心斎橋オーパ」。最後の姿を目に焼き付けようとする人々の姿がありました。心斎橋オーパは１９９４年、１０８店舗が出店するファッションビルとして開業。４年後にはコスメショップなど美容に特化した別館もオープンし、トレンドの発信地として存在感を確立します。