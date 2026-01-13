気象庁＝東京都港区気象庁は13日、昨年12月に青森県で震度6強を観測した地震による津波について、精査した観測値を発表した。最大波の高さは岩手県の久慈港64センチ、北海道の浦河50センチなど。津波は青森、宮城、福島も含む5道県で観測された。気象庁によると、青森県東方沖では、震度6強の後、震度1以上の地震が50回以上発生した。回数は減ってきているが活動は続いており、同庁は備えを求めている。地震は昨年12月8日夜