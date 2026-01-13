首脳会談を前に、韓国の李在明大統領（左）と握手を交わす高市首相＝13日午後、奈良市（代表撮影）高市早苗首相は13日、韓国の李在明大統領と奈良市で会談した。中国による対日輸出規制への対応を念頭に、経済安全保障分野での協力に向けて関係部局間で議論を進めることで一致。日韓を取り巻く環境が厳しさを増しているとして、日米韓3カ国の安保協力を含む戦略的連携の重要性を確認した。首脳同士の相互往来「シャトル外交」の