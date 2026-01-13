打撃練習する巨人・甲斐＝大分市巨人の甲斐拓也捕手が13日、地元の大分市で練習を公開し、3位に終わった昨季の雪辱を期した。ソフトバンクからの移籍1年目だった昨季は8月に右中指の骨折もあり、68試合の出場と個人も不本意な成績に終わり「野球人生の中でとても大事な一年になる。結果が全てだと思うので、勝ちたい」と今季への並々ならぬ意欲を口にした。毎朝6時起床で散歩から始め、夕方までみっちりと練習を積む。体の切れ