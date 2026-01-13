北海道日高町のバーの壁の中で女性の遺体が見つかった事件で、この女性は日高町に住む28歳の看護師だったことが分かりました。遺体で見つかったのは日高町の看護師・工藤日菜野さん（28）です。この事件は12月31日ごろ、経営するバーの壁の中に工藤さんの遺体を遺棄したとして、飲食店経営・松倉俊彦容疑者（49）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。松倉容疑者と工藤さんは知人関係だったということで、捜索していた警察が遺体