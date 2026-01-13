新人合同自主トレに参加し、笑顔を見せる巨人・竹丸。左は冨重＝ジャイアンツタウンスタジアム巨人の新人合同自主トレーニングが13日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで始まり、ドラフト1位の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は「初めて来たけど、きれいで設備も充実していて、すごい。うまく活用して、レベルアップにつなげられたらいい」と胸を躍らせた。阿部慎之助監督は訓示で合同練習はアピールの場ではなく、体