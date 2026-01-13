被害額16億円以上。巨額詐欺事件の摘発の瞬間をカメラが捉えました。 【写真を見る】ヘッドホンを装着し脳波を測定… 被害額16億円以上の“巨額詐欺事件”摘発の瞬間 男2人を逮捕 ｢健康器具の海外レンタル事業で利益出る｣ けさ、愛知県尾張旭市の住宅を訪れた愛知県警の捜査員。 （下和田歩記者）「午前9時前です。菱川容疑者が自宅から出てきました。捜査員に連れられて車に向かっていきます」 うつむきながら捜査員に連行さ