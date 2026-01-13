プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が13日に初日を迎えた、新人合同自主トレを視察。ドラフト1位の竹丸和幸投手ら11人らの前で、訓示を行いました。「どうですか、皆さん心境は？今の志を長く持って頑張ってほしいと思います。合同自主トレはアピールの場だと思ってやってほしくない。とにかく1年間、毎日続けられる体力と、プロ野球選手、人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずやってください」全員にチャンスがあると語っ