■全国の14日（水）の天気低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進み、日本付近は再び冬型の気圧配置が強まるでしょう。北日本には強い寒気も流れ込みそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り、猛ふぶきとなる所があるでしょう。北海道から北陸は、30メートルから35メートルの最大瞬間風速が予想されています。暴風や猛ふぶき、高波に警戒が必要です。山陰も朝にかけて雪が降るでしょう。太平洋側や九州では晴れて、空気が