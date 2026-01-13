【台風のたまご＝熱帯低気圧】あすにも発生へ 気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。もし1月に台風が発生した場合、2019年以来7年ぶりになります。 14日（水）～24日（土）、を画像で掲載しています。 【台風1号】発生の早い記録 過去の記録を調べてみると、1月1日の元日に「台風1号」が発生してい