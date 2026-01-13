この年末年始に中部空港から中国に出国した人は、前年の3割以下にとどまりました。 名古屋出入国在留管理局中部空港支局によりますと、2025年12月26日から1月4日までの10日間に中部空港から中国へ出国した人は前年に比べ70.8パーセント減少し、5680人でした。 1年前は1万9460人で、行き先別で最多でしたが、中国政府による渡航自粛の呼びかけを受けて中部空港と中国を結ぶ路線が大幅に減少したことが影響したと