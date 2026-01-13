女優としての露出が着々と増えているタレントのアンミカ（53＝写真）。1月8日にスタートした松嶋菜々子（52）主演の連ドラ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（テレビ朝日系＝木曜夜9時）に、松嶋に摘発される“悪役”でゲスト出演。昨秋放送の菅田将暉（32）主演の連ドラ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系）では、ダンサー役でレギュラー出演していた。【もっと読む】アンミカはな