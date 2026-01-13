ドル円、１５９円の壁を突破、一時１５９．０５レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159円の壁を突破し、高値を159.05レベルに更新した。ユーロ円は185.53レベル、ポンド円は214.25レベルなどにそれぞれ本日の高値を更新した。円安が一段と進行している。 USD/JPY159.03EUR/JPY185.51GBP/JPY214.23