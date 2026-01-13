巨人の育成５位・知念大成外野手＝オイシックス＝が１３日、ルーキーの盛り上げ隊長に名乗りを上げた。ジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレがスタート。練習中は阿部監督ら首脳陣が見守る中で大声を張り上げ「みんなガチガチになっていた。自分が盛り上げていきたいと思っていたんですけど、空回りして。明日から頑張ります。応援よろしくお願いします」と白い歯を見せた。一昨年はイースタンで首位打者、昨季も