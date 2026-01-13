◆大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に寄り切られ、初黒星となった。強烈な当たりに後退、もろ差しを許し、苦し紛れの投げも通じず、土俵を割り、今年初の金星を配給した。初日は、小結・若元春（荒汐）、２日目は東前頭筆頭・一山本（放駒）に、安定した相撲で連勝。場所前に痛めた左膝の不安を拭い去ったように見えたが、この日は、完敗となった。