中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月13日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は13日の記者会見で、トランプ米大統領が12日に自身のソーシャルメディアでイランと商取引を行う国に25％の追加関税を課すと投稿したことについて問われ、「関税戦争に勝者はない」という中国の関税問題に対する立場は非常に明確であり、中国は自らの正当かつ合法的な権益をしっかりと守っていくと強調した。