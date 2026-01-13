ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は13日、2日目が終了した。前半6着の挽回に成功した。2日目7R、平本真之（41＝愛知）が5コースからコンマ04の鋭発ショットでチルト3度の菅章哉を止め、一気に捲って今節初勝利を挙げた。「2Rの6着でやっぱりダメかなと思ったところで軌道修正ができた。良かった。6号艇で1着はラッキー」下降ムードになりかけたが、大外を回避できた緑枠で踏みとどまった。当地は