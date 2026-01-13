連休明け１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７３５円２４銭（１・６５％）高の４万５３８２円１０銭となり、最高値を更新した。２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち７割超にあたる２５３銘柄が値上がりした。高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったと報道されたことを受け、衆院選で与党が議席数を伸ばし、高市氏が掲げる経済政策が加速するとの観測か