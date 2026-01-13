持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年1月13日から16日までの4日間限定で「たっぷり握りフェア」を開催しています。ボリューム満点！人気ネタをお得に堪能「たっぷり握りフェア」は、好きなネタをたっぷり楽しめる、小僧寿しの人気企画です。全6種類のラインアップで、価格は各種10貫入りで745円。・まぐろたっぷり 不動の人気No.1ネタ「まぐろ」がたっぷり！今回のフェアのイチオシ商品です。・サーモンたっぷりほどよい脂のりが