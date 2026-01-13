大館市の冬まつりをPRしようと、実行委員会が鈴木知事の元を訪れ、「比内地鶏」と「からみ飴」、自慢の一品を紹介しました。鈴木知事のもとを訪れたのは比内地鶏のキャラクター「まねきどり」と大館アメッコ市の時に山から下りてくるいう「白ひげ大神」などの一行です。今月末と来月に開かれる2つのまつりに足を運んでもらおうと招待状を持ち寄りました。今年で42回目となる「比内とりの市」は比内地鶏を丸ごと焼き上げる名