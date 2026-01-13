陸上自衛隊秋田駐屯地では二十歳の集いが行われました。節目の年を迎えた11人の隊員が使命感を胸に、また新たなスタートを切りました。秋田市にある陸上自衛隊秋田駐屯地で行われた二十歳の集い。対象者は20人でしたが、訓練などがあり、13日は11人が出席しました。小沼颯汰陸士長（横手市出身）「自衛官として国を守るという崇高な使命とその責任を強く自覚し、国民、県民の皆様からの信頼と負託に応えられるように日々努力