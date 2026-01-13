■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０１月１３日１５８円９３～９６銭（△１．４５） ０１月０９日１５７円４８～５０銭（△１．０２） ０１月０８日１５６円４６～４８銭（▼０．０２） ０１月０７日１５６円４８～４９銭（△０．１６） ０１月０６日１５６円３２&#