日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円９３～９６銭と前営業日比１円４５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円３８～４２銭と同１円９１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６６３～６４ドルと同０．００１３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS