まだ多くの人がその事実に気づいていないかもしれない。だが、断言しよう。タケ・クボ（久保建英）は、帰ってきた。彼の貢献を軽視する声も一部にはあるが、ヘタフェ戦でレアル・ソシエダに勝利（２−１）をもたらしたのは、紛れもなくタケの力だった。 近年のソシエダからは、多くの才能ある選手たちが次々に去っていった。現在のチームにおいて、世界レベルと呼べる選手は２人しか残っていない。１人はキャプテンのミケ