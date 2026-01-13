¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 2·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÀ±Ìî¸»¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥êー¥Ä¥¢ー¡ØÀ±Ìî¸»¤È»³´ßÀ»ÂÀ¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉû²»À¼µª¹Ô¡Ù¤è¤ê¡¢2·î21Æü¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡¢2·î27Æü¤Îºë¶Ì¸ø±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢À±Ìî¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡ÖYELLOW MAGAZINE¡Ü¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤­¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦PRESS ROOM¤Ë¤è¤ëËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£Éû²»