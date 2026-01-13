【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が、2022年にリリースした2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』の初回盤特典piano arranged covers 『LOVE ALL COVER ALL』を、紙ジャケット仕様にて2月25日にリリースすることが決定した。 ■3作品も紙ジャケで再販決定 2025年は、9月にリリースした全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』が、Billboard Japan 総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位