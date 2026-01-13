1月第1週（1月5日～1月9日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇1月9日 ＤＣ米国株式（高配当）インデックスファンド 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ日本国債２０４５（３・９月定期分配型） 運用会社：大和アセットマネジメント 株探ニュース