エータイ [東証Ｇ] が1月13日大引け後(18:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の経常利益(非連結)は2.2億円となり、通期計画の8.5億円に対する進捗率は26.6％となった。 株探ニュース