函館西警察署は2026年1月13日、函館市内のコンビニに侵入し現金約38万円を盗んだとして、函館市の飲食店従業員の男を逮捕したと発表しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、函館市千歳町の新保隆之容疑者（51歳）です。新保容疑者は2025年12月9日午前1時ころ、函館市千歳町のコンビニ店舗に侵入し、事務所にあった現金約38万5千円を盗んだ疑いが持たれています。犯行直前、青森県東方沖地震が発生し、函館市内では震度