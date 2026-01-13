中国で執筆経験のない70歳の高齢女性、王玉珍さんが人生初の本を出版し、10万人以上のファンを獲得し、急速に注目度が高まっています。王さんは68歳まで教師を務め、アルバイトや小売りの経験もあります。ネット上に初めて文章を投稿した後、文章にコメントがあり、2人のフォロワーが増え、600以上の閲覧数があることに気付きました。文章を書いた経験のない王さんは、ここ2年余りの間、身近な人を描き、自分の歩んできた道を書い