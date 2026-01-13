俳優の森七菜が主演を務め、長久允が脚本・監督を手がける映画『炎上』が、4月10日に公開されることが決定した（配給：NAKACHIKA PICTURES）。あわせて、未発表だった出演者が明らかになった。【動画】森七菜主演、映画『炎上』特報映像本作は、長久監督が映画化のために5年間温めてきた企画をもとにした完全オリジナル作品。新宿・歌舞伎町を舞台に、現代社会の中で生きづらさを抱える若者たちの姿を描く。実際に歌舞伎町での