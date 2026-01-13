高市総理と韓国の李在明大統領が先ほど共同記者会見を行い、戦時中に山口県で起きた「長生炭鉱」の水没事故について、遺骨の身元特定に向けたDNA型鑑定を進めることで合意したと発表しました。この事故は、1942年、山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で浸水事故が発生し、朝鮮半島出身者136人を含む183人が犠牲となったものです。遺骨は長年、海底に取り残されたままでしたが、去年8月、地元の市民団体による潜水調査で4つの人の