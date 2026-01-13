【ワシントン＝阿部真司】米国務省は１２日、昨年１月の第２次トランプ政権発足後、１０万件以上のビザ（査証）を取り消したと発表した。米ＦＯＸニュースによると、件数は２０２４年の２・５倍で過去最多だという。同省はＸ（旧ツイッター）への投稿で、取り消されたのは「犯罪行為で法執行機関と関わった個人」で、約８０００件の学生ビザと、約２５００件の専門職ビザが含まれると説明した。同省は「米国の安全を守るため