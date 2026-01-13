【メルボルン共同】テニスの全豪オープン予選は13日、メルボルンでシングルス1回戦が行われ、女子の本玉真唯（安藤証券）坂詰姫野（橋本総業）が2回戦に勝ち上がった。男子の島袋将（有沢製作所）綿貫陽介（SBCメディカルグループ）は敗退した。