新たな輸送サービス開始を記念し、テープカットするJR東日本と日本航空の担当者＝13日午後、羽田空港JR東日本と日本航空は13日、新幹線と航空機を使って荷物を海外に運ぶサービスを始めた。輸送や通関手続きの窓口を一本化し、輸送時間を大幅に短縮。東南アジアの目的地まで生鮮品の鮮度を保ったまま運ぶ。この日はJR敦賀駅（福井県敦賀市）から生きた越前ガニなどの水産物計23キロを新幹線で東京駅に運び、トラック輸送を挟ん