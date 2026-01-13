日本ゴルフ協会の五輪競技対策本部は13日、日本オリンピック委員会（JOC）が認定する今年の強化指定選手に男女各8選手が決まったと発表した。女子はパリ五輪4位の山下美夢有に加え、岩井明愛、千怜の双子姉妹、男子は中島啓太らが昨年に続いて選ばれた。昨年の日本ツアー終了時点の世界ランキングを基準とし、申請があった上位選手が認定された。国立スポーツ科学センターや味の素ナショナルトレーニングセンター、強化拠点の