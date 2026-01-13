収穫されたコメ＝2025年8月、新潟県三条市農林水産省は13日、全国の小売店約6千店で昨年12月22〜28日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週比23円高の4302円、29日〜今月4日はさらに94円高の4396円だったと発表した。値上がりは3週連続。昨年11月に記録した集計開始以来の最高値（4444円）は超えなかった。直近の12月29日〜今月4日の価格を全国9地域別に見ると、最も高かったのは中国・四国の4620円だった。残る8地域はいずれ