「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）平幕伯乃富士が小結霧島との取組で土俵から顔から落ち、しばらく立ち上がれなかった。伯乃富士が霧島を土俵際へ追い込み、寄り倒した。その際に顔面を強打し顔を押さえて痛みをこらえた。行司軍配は伯乃富士に上がったが、物言いがつき協議。協議後、土俵際で伯乃富士の右足の指が俵の外に着くのと、霧島の体が着くのが「同体と見て取り直しといたします」とアナウンスされた