中古車販売大手・旧ビッグモーターの店舗前の街路樹が伐採された事件で、元役員の男に罰金の有罪判決が言い渡されました。旧ビッグモーター元役員の蒲原敏之被告（53）は2022年10月、川崎店の元店長らと共謀し、店舗前の街路樹6本をのこぎりで切断した器物損壊の罪に問われています。これまでの裁判で検察側は、蒲原被告が伐採を指示したとして罰金30万円を求刑する一方で、弁護側は「切るように指示していない」と無罪を主張して