グラビアアイドルの山田あい（22）が13日までに、インスタグラムを更新。撮影会ショットを披露した。山田は「黒レザー×あいはさすがに良すぎるよね？」と、レザー素材の黒ビキニショットを投稿。「撮影会の衣装褒めて貰えること多くて嬉しいつぎは何がいいかな〜？？」とつづった。フォロワーからは「強めでいいですね」「似合いすぎ」「めっちゃくちゃ最高過ぎるね」「エロカッコの極み」「次は真っ赤オネシャス！」「サロペッ