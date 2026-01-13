1月12日、萩本欽一と香取慎吾がMCを務める『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）が放送された。番組で審査員を務めたお笑い芸人・やす子の発言が、またしてもSNSをざわつかせている。今回は、歴代王者5組と初出場の12組を含む35組が作品を披露した。問題となったのは、大トリの仮装に対するやす子のコメントだ。「出場最多54回めとなる三井勝彦さんが『お腹でGO!』というネタを披露したときのことで