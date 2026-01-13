6年ぶりに日本ハムに復帰した有原航平投手の入団会見が13日に行われた。背番号は『74』に決まった。有原は「またここでプレーできることは本当に嬉しいですし、優勝に向かって早くプレーしたいワクワクした気持ちです」と明かし、「吉村さんから優勝を目指していくために有原の力が必要だと言っていただきましたし、チームとして優勝をとりにいく。その中で必要だとたくさん伝えていただいたので、嬉しくて、その気持ち一心で