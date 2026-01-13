セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日から、セブンカフェのコーヒー豆を使用した「セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ」(192.24円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次販売する。「セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ」(192.24円)2024年3月の登場から2025年12月末までの期間に累計発売数1,900万本を突破した人気シリーズ「豆腐スイーツバー」から新フレーバーが誕生。今回販売される「セブンプレミアム 豆腐