富士通クライアントコンピューティングは1月13日、AI機能を強化した個人向けPC「FMV」の2026年春モデルとして、4シリーズ7機種を1月16日より順次提供開始すると発表した。「FMV Note A」シリーズ今回のラインナップでは、16.0型液晶を搭載した「FMV Note A」シリーズにて大画面ノートPCでは同社初となるCopilot+ PC対応モデル「A79-L1」を投入。CPUに最大50TOPSのNPUを搭載したAMD Ryzen AI 7 445を採用し、写真や動画の整理・編集