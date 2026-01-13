標高1000メートル級の山々に囲まれた高原に位置する島根県飯石郡の「飯南町」。人口はおよそ4200人と小規模ですが面積は約242平方キロメートルあり、兵庫県の豊岡市とほぼ同じ広さ。平均標高約450メートルの同町は、面積の約9割を山林が占めています。広大な森を生かした森林セラピーや、日本の伝統文化である「しめ縄作り」が今も受け継がれており、“自然と文化が共存する町”として静かな注目を集めているとか。しめ縄を作