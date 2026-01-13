伝説的ロックバンドのグレイトフル・デッドの創設メンバーでギタリストのボブ・ウィアー氏が、10日、肺の持病による合併症のため78歳で亡くなった。2025年7月にがんと診断され治療を受けていたが、家族に囲まれ穏やかに息を引き取ったという。 【写真】伝説的ロックバンドの元メンバーもがんとの闘病の末に 公式インスタグラムの声明では、「深い悲しみとともにボビーの訃報をお伝えします。がんを