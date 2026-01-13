立ち入り検査を行う岡山市消防局職員（岡山市・吉備津神社） 文化財を火災から守ろうと、岡山市が13日、立ち入り検査を行いました。 1月26日の「文化財防火デー」に合わせて、13日から23日までの期間に53の文化財で検査を行います。 13日は岡山市北区の吉備津神社で国宝や県の重要文化財に指定されている5つの建造物について、岡山市消防局の職員らが消火器や火災報知器の設置状況や異常がないかを確認しま