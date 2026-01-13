「うたコン」ばけばけコラボ＆冬うたSP １月20日の『うたコン』（NHK総合よる７時57分〜）は、放送中の朝ドラ「ばけばけ」とのコラボ企画を届ける。まずは主題歌「笑ったり転んだり」を、夫婦デュオのハンバート ハンバートが今回のための特別なアレンジでパフォーマンス。さらに、「ばけばけ」出演中のヒロイン高石あかり、トミー・バストウ、岡部たかしがインタビュー出演し、「オススメの冬うた」を語る。ステ