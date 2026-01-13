記録的な少雨の影響で、福岡県などを流れる筑後川水系のダムの貯水量が低下しています。ダムを管理する九州地方整備局や福岡県などは節水を呼びかけるとともに、15日に具体的な対策について話し合う予定です。福岡県朝倉市の筑後川水系の江川ダム・小石原川ダム・寺内ダムの合計貯水率は、9日時点で46.7パーセントで、平年値を17.6ポイント下回っています。去年9月以降、極端に雨が少ない状況が続いたことが原因で、九州地方